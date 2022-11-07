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Ahır alev topuna döndü

Düzce’de meydana gelen yangında ahır alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:00
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Düzce'de ahır alev topuna döndü

Ahır alev topuna döndü
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İHA'nın haberine göre, yangın, Düzce merkeze bağlı Çamköy Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Çamköy Mahallesi 3145 Sokakta Öztürk K.’ya ait ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Samanlarında bulunduğu ahırda alevler kısa sürede büyüyerek alev topuna döndü. İlk müdahaleyi itfaiye ekipleri ile birlikte vatandaşların yaptığı yangında ahır yanarak kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alabildi.

 

 

 

 

 

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Vatandaş rıza
7.11.2022 17:06
Tatbikat olabilir mi? . Böyle yapın diye videolu anlatmak istemişlerdir.  
 
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