Düzce’de deprem

Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde oldu. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 22.54’te Gölyaka ilçesinin merkez üssünde kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Çevre ilçelerden de hissedildi

Deprem, Gölyaka ilçesinin yanı sıra Düzce’nin diğer ilçelerinden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Vatandaşlar, deprem sonrası tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.