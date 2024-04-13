Düzce’de hafif ticari araca otomobil çarptı. 3 yaralı

D-100 kara yolu Gümüşpınar Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Ankara istikametinden seyir halinde ilerleyen Sezgin Sağlam’ın kullandığı 34 AED 656 plakalı otomobil, yol kenarındaki dinlenme tesisinden caddeye çıkan Ender Özdemir’in kullandığı 34 EIS 542 plakalı hafif ticari araca çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle kavşaktaki yeşil alana savruldu. Sürücüler Sezgin Sağlam ve Ender Özdemir ile otomobildeki Emirhan Kavi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ekipler olayla ilgili ilgili soruşturma başlattı.