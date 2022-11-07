Bir kişi öldü. Acil uyarı yapıldı. Yine can aldı

Düzce'de Yeni Mahalle'de yaşayan 54 yaşındaki Yusuf, eşi 51 yaşındaki Emine ve gelini 32 yaşındaki Tuğba Yavuz, ormanlık alandan topladıkları mantarı yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurduğu bildirildi. Mantardan zehirlendikleri belirlenen 3 kişi, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yusuf Yavuz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi ve gelininin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı.

Son 5 günde mantar sebebiyle 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi'de tedavi için hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

7 Kasım 2022: Sarıyer'de yedikleri mantardan zehirlenen Yusuf Yıldız vefat ederken, karaciğer nakli yapılan eşinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

6 Kasım 2022: Ünye ilçesi'nde aynı aileden Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Efe Eymen (10), Fatma Yıldırım (46) ile Elmas Beldek (59) ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı. 6 kişinin bilinçlerinin kapalı olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü ifade edildi.

3 Kasım 2022: Ordu'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 3,5 ay önce yediği mantardan zehirlenen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği vurgulandı. Öte yandan sağlığına kavuşan Fadime İkinci'nin taburcu edildiği öğrenildi.

“BU BELİRTİLER GÖRÜLDÜĞÜ AN EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA MÜRACAAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Vali Dağlı yaptığı açıklamasında, “Eğer mantarları iyi tanımıyorsanız kesinlikle toplamayın ve risk almayın. Mantar yenildikten sonra 2 saate kadar ortaya çıkan zehirlenme belirtileri sersemlik, uykuya meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, nabızda artış, ağızda metal tadı, bulantı, kusma, terlemedir. 6 saat sonra gelişen zehirlenme belirtileri de bulantı, kusma, ishal, ateş, nabız artışı, karın ağrısı, karaciğer ve böbrek bozuklukları ile bu organlara bağlı belirtiler olmaktadır. Bu belirtiler görüldüğü an en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.