Düzce’de yaşanan depremin ardından okullar bir süreliğine tatil edildi. 23 Kasım Çarşamba günü Düzce’de gerçekleşen depremin ardından okulların ne olacağı merak ediliyor. Düzce’de yaşanan depremden sonra okulların ne zaman açılacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Düzce’de okullar açıldı mı? 28 Kasım Pazartesi Düzce’de okullar tatil mi?

Düzce’de yaşanan depremin ardından okullar bir süreliğine tatil edilmişti. Haftanın başlamasının ardından öğrenci ve veliler okulların son durumunu merak ediyor. Buna göre, 28 Kasım 2022 Pazartesi günü yani bugün Düzce’de okullar kapalı. Düzce’de okulların bir süre daha kapalı kalacağı öğrenildi.

DÜZCE'DE OKULLAR AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önümüzdeki hafta Düzce'de okulların 1 hafta eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Bakan Özer, "Düzce'de tüm okullarımızı 1 hafta tatil ediyoruz. Okullarımız 5 Aralık'ta eğitime başlayacak." ifadelerini kullandı.