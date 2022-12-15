Otomobil ile motosiklet çarpıştı. Sürücü yola savruldu

İHA’nın haberine göre, Düzce’de meydana gelen kazada, Birkan M. idaresindeki 81 ABZ 200 plakalı otomobil, İsrafil E.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Otomobil sürücüsü Birkan M.'nin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı İsrafil E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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