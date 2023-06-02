Düzce’de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda uyuşturucu, silah ele geçirildi. 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce’de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Düzce merkezde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara ait işyeri ve 2 adet araçta yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 19 adet fişek, 53 gram Metamfetamin, 6 gram Sentetik Kannabinoid, 9 gram Esrar, 2 adet tüfek ve tüfeklere ait 40 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 12 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldığı bildirildi. Ayrıca yakalanan bir şahsın hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi. (İHA)

Öne Çıkanlar
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Son Haberler
Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a ret Spor
Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a ret
Eski sevgili dehşeti! Spor eğitmenini 12 yerinden bıçaklandı Güncel
Eski sevgili dehşeti! Spor eğitmenini 12 yerinden bıçaklandı
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması Güncel
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
Popülerleşmek İçin İdeal Yol: Instagram Hesabı Satın Al ve YouTube Abone Sayını Artır! Güncel
Popülerleşmek İçin İdeal Yol: Instagram Hesabı Satın Al ve YouTube Abone Sayını Artır!
Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin galası yapıldı Kültür Sanat
Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin galası yapıldı
Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae İtalya'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi Spor
Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae İtalya'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi
Gençler Türkiye'de gelecek kurmaktan umutlarını kesti Güncel
Gençler Türkiye'de gelecek kurmaktan umutlarını kesti