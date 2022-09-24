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Şeker tüketiminin zararlarına dikkat çekildi

Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası programı yapıldığı görüldü. Programda aşırı şeker tüketiminin insanların sağlıklarını olumsuz etkileri anlatıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 12:00
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Düzce'de şeker tüketiminin zararlarına dikkat çekildi

Şeker tüketiminin zararlarına dikkat çekildi
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İHA’nın haberine göre; 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası programı gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programa okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Aşırı şeker tüketiminin insanların sağlıklarını olumsuz etkilediği, obeziteden hipertansiyona, kalp damar hastalıklarından, kronik böbrek yetmezliğine ve depresyona kadar birçok hastalığı tetiklemesi anlatıldı. Öğrenciler programı büyük bir dikkat ve beğeniyle dinledi.


 

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