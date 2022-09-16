Kendi küçük ama etkisi büyük mucize bitki. Kanser ve şekerin can düşmanı

Bazı doğal gıdalar hastalıklara karşı koruma sağlayıp tedavisini kolaylaştırma imkanı sunmalarıyla dikkat çekiyor. Oldukça etkili faydaları olan gıdalar arasında soya fasulyesi de bulunuyor. Soya fasulyesinin faydaları saymakla bitmiyor…

Soya fasulyesiyle ilgili detaylar…

SOYA FASULYESİ NEDİR?

Asya mutfağının işlevsel besini soya, baklagiller familyasının besin değeri en yüksek üyelerinden biri. 1.5- 2 metre boyunda geniş yapraklı, kısmen sarılıcı bir bitkide yetişen soya, kuru fasulyeye veya barbunyaya nazaran daha yuvarlak biçime ve sarı ile kahverengi arasında değişen renge sahip.

SOYA FASULYESİ FAYDALARI

-İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur.

-İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.

-İskelet sistemini güçlendirir. Kemiklerin ve kasların daha güçlü daha dirençli kalmasını sağlar.

-Bağırsak florasını korur ve mide problemlerini önler.

-Soya fasulyesi protein içeren önemli bir kaynak olduğu için hücrelerin sağlıklı gelişmesini sağlar ve metabolik tepkimeleri düzenler.

-Metabolizmayı düzenleyerek uyku sorunlarına iyi geldiği bilinen soya fasulyesi, yüksek oranda magnezyum içererek uyku kalitesini arttırır ve verimli bir şekilde dinlemeyi sağlar.

-İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.

-Lif kaynağı olarak sindirimi hızlandıran besin, kabızlık gibi durumlara karşı doğal bir ilaçtır. Sindirim sistemini rahatlatarak huzursuz bağırsaklara iyi gelir ve vücut dengesini korumayı sağlar.

-Soya fasulyesi E vitamini açısından verimli bir kaynak olduğu için kas güçsüzlüğü, yürüyüş bozukluğu gibi sorunlara çözüm olur.

-İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur.

SOYA FASULYESİ NASIL TÜKETİLİR, PİŞİRİLİR?

Taze ve kuru haliyle vejetaryen menülerinin vitamin kaynağı olan ve yemek kültürümüzde kendine has bir yer bulan soya fasulyesini daha önce denemeyenler soya fasulyesi nasıl yenir veya soya fasulyesi nasıl tüketilir diye merak eder.

Genellikle kendine özgü yemeği yapılan soya fasulyesi, haşlanarak çeşitli yemeklerin yanında servis edilir veya kendi yemeği yapılır.

Soya fasulyesinin pişirilmesi ise oldukça kolaydır.

Sert bir yapıda olan ve kolay pişmesi için bir gece önceden suda ıslatılan fasulye, ertesi gün bol suda yıkanarak haşlama işlemine geçilir.

Ortalama olarak 20- 25 dakika haşlandığında yumuşayan soya, tarife uygun bir şekilde hazırlanarak masalara getirilir.

Diyet dönemine girenler, soya fasulyesini leziz şekilde hazırlayarak öğle ya da akşam yemeği yapabilir.

Doyurucu özelliği yüksek olan bu faydalı besin, kilo verme konusunda çok başarılıdır.

Diyet liflerini barındırması, düşük kalorili olması kilo alımına engel olduğu gibi yağ yakımına da destektir. Afiyetle dilediğiniz öğünde soya fasulyesini tüketebilirsiniz.