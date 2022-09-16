16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kendi küçük ama etkisi büyük mucize bitki. Kanser ve şekerin can düşmanı

Kendi küçük ama etkisi büyük mucize bitki. Kanser ve şekerin can düşmanı

İçerisinde bulunan yüksek antioksidanlar sayesinde kanser tedavisinde önemli bir yeri olan ve kolesterol içermeyerek diyabetten koruyan soya fasulyesinin faydaları saymakla bitmiyor…

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 10:18
Takip Et

Soya fasulyesinin faydaları saymakla bitmiyor. Kanser ve şekerin can düşmanı

Kendi küçük ama etkisi büyük mucize bitki. Kanser ve şekerin can düşmanı
+
Aa
-

Bazı doğal gıdalar hastalıklara karşı koruma sağlayıp tedavisini kolaylaştırma imkanı sunmalarıyla dikkat çekiyor. Oldukça etkili faydaları olan gıdalar arasında soya fasulyesi de bulunuyor. Soya fasulyesinin faydaları saymakla bitmiyor…

Soya fasulyesiyle ilgili detaylar…

SOYA FASULYESİ NEDİR?

Asya mutfağının işlevsel besini soya, baklagiller familyasının besin değeri en yüksek üyelerinden biri. 1.5- 2 metre boyunda geniş yapraklı, kısmen sarılıcı bir bitkide yetişen soya, kuru fasulyeye veya barbunyaya nazaran daha yuvarlak biçime ve sarı ile kahverengi arasında değişen renge sahip.

SOYA FASULYESİ FAYDALARI

-İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur.

-İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.

-İskelet sistemini güçlendirir. Kemiklerin ve kasların daha güçlü daha dirençli kalmasını sağlar.

-Bağırsak florasını korur ve mide problemlerini önler.

-Soya fasulyesi protein içeren önemli bir kaynak olduğu için hücrelerin sağlıklı gelişmesini sağlar ve metabolik tepkimeleri düzenler.

-Metabolizmayı düzenleyerek uyku sorunlarına iyi geldiği bilinen soya fasulyesi, yüksek oranda magnezyum içererek uyku kalitesini arttırır ve verimli bir şekilde dinlemeyi sağlar.

-İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.

-Lif kaynağı olarak sindirimi hızlandıran besin, kabızlık gibi durumlara karşı doğal bir ilaçtır. Sindirim sistemini rahatlatarak huzursuz bağırsaklara iyi gelir ve vücut dengesini korumayı sağlar.

-Soya fasulyesi E vitamini açısından verimli bir kaynak olduğu için kas güçsüzlüğü, yürüyüş bozukluğu gibi sorunlara çözüm olur.

-İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur.

SOYA FASULYESİ NASIL TÜKETİLİR, PİŞİRİLİR?

Taze ve kuru haliyle vejetaryen menülerinin vitamin kaynağı olan ve yemek kültürümüzde kendine has bir yer bulan soya fasulyesini daha önce denemeyenler soya fasulyesi nasıl yenir veya soya fasulyesi nasıl tüketilir diye merak eder.

Genellikle kendine özgü yemeği yapılan soya fasulyesi, haşlanarak çeşitli yemeklerin yanında servis edilir veya kendi yemeği yapılır.

Soya fasulyesinin pişirilmesi ise oldukça kolaydır.

Sert bir yapıda olan ve kolay pişmesi için bir gece önceden suda ıslatılan fasulye, ertesi gün bol suda yıkanarak haşlama işlemine geçilir.

Ortalama olarak 20- 25 dakika haşlandığında yumuşayan soya, tarife uygun bir şekilde hazırlanarak masalara getirilir.

Diyet dönemine girenler, soya fasulyesini leziz şekilde hazırlayarak öğle ya da akşam yemeği yapabilir.

Doyurucu özelliği yüksek olan bu faydalı besin, kilo verme konusunda çok başarılıdır.

Diyet liflerini barındırması, düşük kalorili olması kilo alımına engel olduğu gibi yağ yakımına da destektir. Afiyetle dilediğiniz öğünde soya fasulyesini tüketebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

necdet erdin
16.09.2022 10:22
Tamamen palavra, mısırdan sonra en çok genleri ile oynan bitki soya dır. Soya yı sağlık için eve sokmamak en akıllıca yapılacak iş.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
1
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
2
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
3
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
4
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
5
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
6
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
7
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi
﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi
﻿Sosyal medyaya fotoğraf atmak kaç dakika sürüyor? Güvenlik görüntüleri incelendi
﻿Savaş uçaklarının neden Trabzon'a indiği belli oldu
﻿Savaş uçaklarının neden Trabzon'a indiği belli oldu
﻿Savaş uçaklarının neden Trabzon'a indiği belli oldu
﻿Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
﻿Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
﻿Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
﻿Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 işçi alacak
﻿Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 işçi alacak
﻿Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 işçi alacak
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.