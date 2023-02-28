28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Takla atan otomobil hurdaya döndü

Düzce’de meydana gelen kazada refüjdeki ağacı kırıp takla atan otomobil, karşı şeride düştü. 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 19:26
Takip Et

Düzcede takla atan otomobil hurdaya döndü

Takla atan otomobil hurdaya döndü
+
Aa
-

Kaza, saat 16.00 sıralarında Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı 15 Temmuz Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bulvardan D-100 karayolu istikametine gitmekte olan İbahid Al H. idaresindeki 41 ALB 675 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Ardından takla atan otomobil, karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada otomobilde bulunan sürücü İbahid Al Haşim ile Muhammed Halid Habib, Muhammed Al Mudlak, Fara Ahmetlak Almeda, Hüseyin El Hıdır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

REFÜJDEKİ AĞACI KIRDI

Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde takla atan otomobilin önce önünde ilerlemekte olan bir araca çarpması ve sonrasında refüjdeki ağacı kırarak karşı şeride takla atarak düşmesi yer alıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
3
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
4
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
5
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
6
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
7
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿ Takla atan otomobil hurdaya döndü
﻿ Takla atan otomobil hurdaya döndü
﻿ Takla atan otomobil hurdaya döndü
﻿Pakistan’ın eski başbakanı için tutuklama emri çıkarıldı   
﻿Pakistan’ın eski başbakanı için tutuklama emri çıkarıldı   
﻿Pakistan’ın eski başbakanı için tutuklama emri çıkarıldı   
﻿ Elazığ'daki ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
﻿ Elazığ'daki ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
﻿ Elazığ'daki ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
﻿Adana’da ormanlık alanda infaz
﻿Adana’da ormanlık alanda infaz
﻿Adana’da ormanlık alanda infaz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.