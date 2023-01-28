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Düzce'de taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:36
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Düzce'de taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce'de taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Ahmet K. idaresindeki taksi, gece saatlerinde Bahçeşehir bağlantı yolu Yahyalar köprüsünde önünde seyreden Muhammed S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle köprüden devrilen araçlardaki sürücüler ile Şakir T, Zakire Durmaz ve Şevval C. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Zakire Durmaz , müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan taksi şoförü Ahmet K'nin 1,83 promil alkollü olduğu belirlendi.

Hafif şekilde yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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