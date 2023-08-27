Düzce’de trafik kazasıı: 1'i bebek 5 yaralı

Düzce’de kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Düzce’de trafik kazasıı: 1'i bebek 5 yaralı

Düzce'nin Mehmet Akif Caddesi üzerindeki kavşakta, yan yoldan Mehmet Akif Caddesi'ne çıkmak isteyen Bilal Sadık Ç.’nin kullandığı 16 BBT 295 plakalı Fiat marka otomobil, Mehmet Akif Caddesi üzerinde ilerlemekte olan Burak T.’nin kullandığı 81 ACY 086 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

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Kazada otomobilde bulunan sürücü Bilal Sadık Ç. ile Betül Ç. ve hafif ticari araçta bulunan sürücü Burak T., Nidanur T. ve Zeynep Nil T. adlı bebek yaralandı.

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Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

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Kazaya tanık olan bir vatandaş, kavşakta daha önce kasislerin yer aldığını ancak asfaltlama çalışmalarında kasisler kaldırılınca otomobillerin yolda hızlı gittiğini dile getirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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