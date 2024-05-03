Düzce'de otomobil önce refüje sonra ağaca çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Düzce'de otomobil önce refüje sonra ağaca çarptı: 2 yaralı
Düzce'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri refüjdeki ağaca çarparak durabilirken, kazada 2 kişi yaralandı.

Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolu üzerindeki Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.M. idaresindeki 22 RP 982 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 14 KJ 110 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çıkıp ağaca çarparak durabilirken, kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, kazayla ilgili ise inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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