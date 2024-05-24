Düzce’deki öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce’deki öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Düzce'de okulda sandviç yiyen 8 yaşındaki çocuğun nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine valilik soruşturma başlattı.

Düzce Valiliği, trajik bir olayın ardından harekete geçerek soruşturma başlattı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 24 Mayıs 2024 Cuma günü Merkez Işık İlkokulu'nda yaşanan olayda, 2. sınıf öğrencisi Eftelya Kaymak'ın okul kantininden aldığı sandviçi yedikten sonra boğazına kaçması sonucu fenalaştığı belirtildi. Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldığı ve öğrenciye koridor nöbetçisi ve diğer öğretmenler tarafından ilk müdahalenin yapıldığı ifade edildi.

Ancak, tüm çabalara rağmen öğrencinin hayatını kaybettiği vurgulandı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun vefat ettiği belirtildi.

Yaşanan acı olayın ardından Valilik tarafından hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

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