Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar yağdı

Kaynak: İHA
Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar yağdı

Düzce'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından sağanak etkili olmuştu. Yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağdı.

Düzce'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sinekli, Samandere, Topuk, Balıklı gibi yaylalarda etkili olan kar, çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

Düzce'de hava sıcaklıkları düştü. Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bin 450 metre yükseklikteki Sinekli Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini kaybetmesi beklenirken, bölgede bulunan Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, "Sezonun ilk karı gayet güzel bir şekilde yağıyor. Bulunduğumuz yer Düzce-Bolu sınırında Abant gölü üzerinde bulunan Sinekli Yaylası. Gayet keyifli bir kış günü gibi kar yağışı var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sinekli Yaylası dışında kentin yüksek kesimlerinden olan Samandere, Topuk ve Balıklı yaylaları da beyaz örtü ile kaplandı.

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