Düşük puan alıp eşinin bölüm başkanı olduğu fakülteye dekan oldu

TELE1'in haberine göre, Aralık 2021 tarihinde açılan Ziraat Fakültesi Profesörlük Kadrosu ilanında başvurusu kabul edilen Doç. Dr. Mehmet Ufuk Kasım, profesör ünvanı aldıktan birkaç ay sonra Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne dekan oldu.
Dekan Kasım’ın, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rezzan Kasım’ın eşi olduğu öğrenildi. Dekan Kasım’ın profesör kadrosu ilanında diğer adaydan düşük puana sahip olduğu görüldü.
KOCASINI TEBRİK ETTİ
Ziraat Fakültesi’nden yapılan duyuruda, “Fakültemiz Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım, gerçekleştirilen devir teslim töreniyle beraber görevi Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’dan devraldı” denildi.
Sosyal medyadan eşi Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım’ı kutlayan Prof. Dr. Rezzan Kasım paylaşımında, “Fakültemizde dekanlık devir teslimi yapıldı. Yeni dekanımız sevgili eşim Prof. Dr. M. Ufuk Kasım’ı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
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