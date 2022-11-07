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Düşük puan alıp eşinin bölüm başkanı olduğu fakülteye dekan oldu

Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne Mehmet Ufuk Kasım, profesör unvanı aldıktan birkaç ay sonra dekan oldu. Adaylar listesinde puanı ile 2. sırada olan Kasım’ın Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rezzan Kasım’ın eşi olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 08:25
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Düzen böyle! Arkan yoksa bu ülkede bir şey olamazsın. Düşük puan alıp eşinin bölüm başkanı olduğu fakülteye dekan oldu.

Düşük puan alıp eşinin bölüm başkanı olduğu fakülteye dekan oldu
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TELE1'in haberine göre, Aralık 2021 tarihinde açılan Ziraat Fakültesi Profesörlük Kadrosu ilanında başvurusu kabul edilen Doç. Dr. Mehmet Ufuk Kasım, profesör ünvanı aldıktan birkaç ay sonra Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne dekan oldu. 

Dekan Kasım’ın, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rezzan Kasım’ın eşi olduğu öğrenildi. Dekan Kasım’ın profesör kadrosu ilanında diğer adaydan düşük puana sahip olduğu görüldü.

KOCASINI TEBRİK ETTİ

Ziraat Fakültesi’nden yapılan duyuruda, “Fakültemiz Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım, gerçekleştirilen devir teslim töreniyle beraber görevi Prof. Dr. Nilgün Fığlalı’dan devraldı” denildi.

Sosyal medyadan eşi Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım’ı kutlayan Prof. Dr. Rezzan Kasım paylaşımında, “Fakültemizde dekanlık devir teslimi yapıldı. Yeni dekanımız sevgili eşim Prof. Dr. M. Ufuk Kasım’ı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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burak
7.11.2022 09:15
ulke ulke degil sirk  
 
Dr. Öğretim Üyesi
7.11.2022 08:52
WOS a bakmak lazım bu akademisyenler için. Acaba WOS daki h-indexleri kaç ?  
 
Orhun
7.11.2022 08:43
Bu ne ki, akraba, eş, dost, yandaş, yalaka ne varsa üniversite kadrolarında. Şöyle bir silkeleyin üniversiteleri neler görürsünüz neler. Niye doğru dürüst ne birşey icat eden ne de bir motor tasarlaya  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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