Ziraat Bankası personeline tanesi 31 bin TL'lik saat dağıttı. Bakın hangi AKP'li zengin edildi?

Gazeteci Barış Yarkadaş, Ziraat Bankası'nın, kuruluşunun 159'uncu yıldönümü dolayısıyla bankada 10 yıl ve üzerinde hizmet vermiş olan personeline saat dağıtmaya başladığını belirtti. "Diyebilirsiniz ki; 'Ne güzel işte... Personeline değer veriyor. Ne var bunda?' Ancak kazın ayağı öyle değil…" diyen Yarkadaş, asıl kazanan kişinin AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Satılmış Gürbüz olduğuna dikkat çekti.

"Gürbüz Saatçilik'ten alınan saat sayısının 15 bini bulduğunu" aktaran Yarkadaş, hediye saatlerin bazı çalışanlar tarafından satışa çıkarıldığını da anlattı.

'ETİKET FİYATI 31 BİN TL'

Barış Yarkadaş, tv100'deki '300 milyon TL’lik hediye mi olur!' başlıklı yazısında şu bilgileri paylaştı:

"Banka yönetimi, sayıları 15 bini bulan 10 yıl ve üstü çalışanlara etiket fiyatı 31 bin TL olan İsviçre yapımı Longines marka saat hediye ediyor.

Cuma günü dağıtılmaya başlayan saatleri gören personel, önce ne yapacağını şaşırıyor. Zira; maaşları 10 ile 12 bin TL arasında değişen personeller, 31 bin TL değerindeki saatlerin kendilerine verilmesi karşısında şaşkına uğruyor.

Üzerinde "Kuruluş yıl dönümü hatırasıdır…" yazan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir iş insanı olan Satılmış Gürbüz’e ait Gürbüz Saatçilik etiketi taşıyan saatler bir süre masaların üstünde kalıyor.

Ancak işin şekli aynı gece değişiyor…

'BANKA YÖNETİMİ PERSONELİ UYARIYOR'

İlk şaşkınlığını üzerlerinden atan ve hediyelerini teslim alan personeller, Longines marka saatlerini cuma gecesinden itibaren Sahibinden.com'da satışa çıkarıyor. Üstelik haraç mezat… Kimi 20 bin kimi ise 17–18 bin TL’ye satmaya çalışıyor. Banka yönetimi, saatlerin sitelerde satılmaya başladığını görünce, personeli uyarıyor ve 'Satıştan kaldırın' diyor. Bu yazıyı yazarken, adı geçen siteye girdim ve gözümle gördüm. Sahibinden.com’da 20-21–22 Kasım 2022 tarihi itibariyle satışa konulan Longines marka yüzlerce saat var.

'NE YAZIK Kİ DOĞRU'

Bu bilgileri netleştirdikten sonra Ziraat Bankası’ndan emekli olan üç tanıdığımı aradım ve bilgileri doğrulatmak istedim. Zira; mevcut personelleri arasam başlarına iş açabilirdim.

Emekli dostlarım bir saat içinde geri dönerek “Ne yazık ki; bilgilerin tamamı doğru” dediler.

'NEDEN GÜRBÜZ SAATÇİLİK TERCİH EDİLDİ?'

Konu hakkında bilgi almak için banka yönetimini aradığını ancak yanıt verilmediğini yazan Yarkadaş, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Kaçar'a şu soruları yöneltti:

"- Ziraat Bankası’nda 10 yıl ve üstünü dolduran personele hediye ettiğiniz İsviçre yapımı Longines marka yaklaşık 15 bin saatin tanesini kaç eurodan aldınız?

- Bu saatlerin piyasadaki etiket fiyatı 31 bin TL olarak görünüyor. Saatleri etiket fiyatı üzerinden mi yoksa toplu alımlardaki indirimli fiyat üzerinden yani; 20 bin TL’den mi aldınız?

- İndirim yapıldıysa her bir saat için kaç euro ödediniz?

- Eğer 15 bin saat için indirimli alım yapıldıysa bu bile 300 milyon TL demektir. Bankanız bu parayı hangi ihtiyaç sonucu harcadı?

- Piyasada onlarca Türk markası saat varken ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli olarak 'yerli ve milliliğe' vurgu yaparken, neden yabancı bir markayı tercih ettiniz?

- Hediye saatleri alırken Gürbüz Saatçilik’i tercih etmenizin özel bir sebebi var mıdır?

- Alımlar ihale yoluyla mı yapılmıştır?

- 2022 yılının Mart ayından bu yana süren saat alımları için bankanızın bütçesinden 300 milyon TL’ye yakın bir para harcandığı doğru mudur?

- Çiftçilerimiz büyük bir ekonomik kriz içerisindeyken, kamu kaynaklarının İsviçre saati alınarak yurt dışına aktarılması hakkındaki düşünceniz nedir?

- Bankanız, saatlere para harcamak yerine aynı kaynağı geçim sıkıntısı yaşayan personelinize dağıtsaydı daha faydalı olmaz mıydı?"