Düzensiz egzersiz erken menopoz mu yapıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Gündüz düzenli egzersizlerin menopoza iyi geldiğini ve nedenlerini açıkladı…

Düzensiz egzersiz erken menopoz mu yapıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Sağlık için ve özellikle de erken menopoza yakalanmamak için düzenli spor şartı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Gündüz düzenli egzersizlerin menopoza iyi geldiğini ve nedenlerini açıkladı. İşte o bilgiler:

Yaşlanma sürecini geciktirir.

Mide bağırsak hareketlerini düzenler, sindirimi kolaylaştırır.

Metabolik kontrolü iyileştirerek erken menopoz riskini azaltır.

Kemiklerinizin güçlenmesini sağladığı için özellikle kadınlarda menopozla birlikte artış gösteren kemik erimesini yavaşlatır.

Kan akımınızı artırarak kalp damar hastalıklarını önler, risk oranını azaltır.

Kaslarınızı geliştirerek esnek eklemlere sahip olmanızı sağlar.

Beynin iyi oksijenlenmesini sağlayarak, beyin aktivitesini artırır. Unutkanlık, dalgınlık, dikkat bozukluğu, zihin karışıklığı gibi problemleri yaşamanızı engeller.

İnsülin direnci gelişimini; dolayısıyla şeker hastalığını önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek, enfeksiyonlara karşı direnç ve savunmayı artırır.

Kanser hücreleri oluşmasını engeller; kanser riskini yaklaşık % 50 oranında azaltır.

Depresyon ve gerginliği azaltır, özgüven ve iyimserliği artırır. Psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissedersiniz.

Kilo kontrolü sağlayarak obezite riskini azaltır.

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