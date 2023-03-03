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Juventus’a bir şok da Dybala’dan! Davalık oldular

İtalya Serie A'da mali soruşturmalar sebebiyle 15 puanı silinen Juventus'un başı dertten kurtulmuyor.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 21:27
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Dybala, Juventus'u dava ediyor

Juventus’a bir şok da Dybala’dan! Davalık oldular
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Son olarak; şu anda Roma'da forma giyen Juventus'un eski oyuncusu Paulo Dybala, kulübün kendisine yapması gereken maaş ödemeleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Juventus'tan 3 milyon euronun üzerinde alacağı olduğunu söyleyen Arjantinli yıldız, "Juventus'tan en son ne zaman maaş aldığımı hatırlamıyorum bile. Ancak bana hala borçları olduğunu biliyorum. Kulüple anlaşma yaptığımızda, eğer takımda kalırsam ilerleyen aylarda daha fazla para alacağımı biliyordum. Ancak takımdan ayrılmam halinde alacaklarımı hemen ödemeleri gerekiyordu." dedi.

MAAŞINI İSTİYOR
Juventus'a dava açabileceğini söyleyen Dybala, "Juventus'un gerekli ödemeyi tarafıma yapması için son tarihin nisan ayı olduğunu biliyorum. Eğer yapmazlarsa, avukatım kulübe bir ihtarname gönderecek. Ancak bu olasılık gerçekleşmemeli. Juventus'a dava açmak istemiyorum. Benim tek istediğim maaşımı alabilmek." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Roma formasıyla 24 maça çıkan Dybala, bu maçlarda 12 gol 7 asistlik katkı yaptı.


 

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