E-5'te otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olay, saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü E-5 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, yoğun trafikte bir arçatan kimliği belirsiz şahıs, Emre Bilaloğlu (33) kontrolündeki araca ateş açtı. Saldırıda Bilaloğlu ağır yaralanırken, saldırgan da yan yola saparak kaçtı.

Bilaloğlu kontrolündeki otomobil, kendi kendine metrelerce ilerledikten sonra bir araca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bilaloğlu, vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan vatandaş Cihan Genç, "Trafikte seyir halinde devam ediyorduk. Trafik yoğun haldeydi. Önümde beyaz bir cip vardı. Arkamdaki arabaya bir anda kurşun sıkmaya başladı. İnfaz edercesine 14-15 kez ateş etti. Ben onu sıkıştırmaya çalıştım. Arkama yapıştı hatta benim arabama da sert bir şekilde vurdu. Parmak izi de var. Yine yan yoldan devam etti. Kaç kişi olduklarını göremedim bir tek vuranı görebildim. Saldırıya uğrayan araçta bir kişi vardı. Durumu ağırdı. Allah yardımcısı olsun. Köprünün altından sıktı ve araç metrelerce kendi başına geldi. Bir kamyon aracı durdurabildi” dedi.