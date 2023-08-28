e-Devlet Kapısı’nda bulunan adli sicil kaydı sorgulama bir süre önce aktif hale getirildi. Vatandaş bu sayede sabıka kaydı sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Peki, e-Devlet adli sicil kaydı sorgulaması nasıl yapılır? e-Devlet sabıka kaydı sorgulama alma işlemi nasıl yapılır?

Adli sicil kaydı sorgulama işlemleri Adalet Bakanlığı bünyesinde verilen hizmetler arasında bulunuyor. Adalet Bakanlığı’nın e-devlet’e entegre edilen hizmetleri içerisinde yer alan sabıka kaydı sorgulama devletin elektronik ortamdaki kapısı üzerinden kolaylıkla alınabiliyor.

E-DEVLET ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet’e giriş yapın. Ardından arama butonunun olduğu sayfaya Adalet Bakanlığı yazarak karşınıza çıkan hizmetler içerisinden “adli sicil kaydı sorgulama” hizmetini seçin. Ya da direkt olarak arama butonuna “adli sicil kaydı sorgulama” yazarak karşınıza çıkan hizmete tıklayın.

Karşınıza şu uyarılar çıkacak; Bir gün (24 saat) içerisinde en fazla 4 adet belge oluşturulabilir. Oluşturduğunuz belgenin istediğiniz kadar dökümünü alıp, aynı özellikleri haiz kurumlar için kullanabilirsiniz. Oluşturulacak belgenin ne için kullanılacağı bilgisi önemlidir. Sorgulama yapmadan önce Belgenin Neden Verileceği alanının seçiminde dikkatli olmalısınız.

Oluşturulacak sonuç belgesi, belge üzerindeki Barkod Numarası ve T.C. Kimlik Numaranızı paylaştığınız kurum, kuruluş veya kişiler tarafından Adli Sicil Doğrulama hizmeti ile görüntülenebilecektir.

Oluşturulan adli sicil sonucu ile ilgili tereddütleriniz var ise öncelikle bulunduğunuz yerin mahalli adli sicil bürosuna, tereddütlerinizin giderilmemesi halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne başvurunuz.

Adli sicil ve/veya arşiv kaydınızın bulunmaması halinde Almanca,İngilizce,Fransızca,İtalyanca,İspanyolca,Flemenkçe,Danca ve Portekizce dillerine tercüme edilmiş sorgulama sonucu alabilirsiniz.

Adli sicil ve/veya arşiv kaydınız bulunması halinde bulunduğunuz yerin mahalli adli sicil birimine veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne başvurunuz.

Yabancı dile tercüme edilmiş sorgulama sonucuna apostil şerhi verilmesinin istendiği durumlarda; en yakın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu uyarıları okuduktan sonra “yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum” kutucuğunu tıklayın ve devam et butonuna basın. Daha sonra belgeyi isteyen kurumun resmi kurum mu özel kurum mu belirleyin. İlk seçeneği işaretledikten sonra karşınıza çıkan seçenekler arasından belgenin sizden neden istendiğini belirtin. Son olarak boşluğa belgenin verileceği kurumun adını yazın ve sorgula seçeneğine basın. Ardından adli sicil kaydı belgeniz elinizde olacak.