İstanbul Fatih'te çürük ürünler indirimli satılıyor. Bu ülke bu duruma düşürülecek ülke miydi?

Aslında her manav veya marketin kenarında bu manzarayla karşılaşmak mümkün...Artık atılmaya yüz tutmuş ürünler buralarda sergileniyor. İşte bir fotoğraf. Fatih'ten...İçinde elma, karnabahar ve portakal var. Hepsi bozulmaya yüz tutmuş. Portakallar soyulmuş...Belli ki portakalın fiyatı 9.99 TL...Vatandaş düzgününü alamıyor. Bari çürüğünü alsın ucuza mantığıyla iş yerinin kenarına koymuşlar. Çürük ürünler çöpe gitmesin denilerek,buraya konulmuş. Akıllara şu soru geliyor. Bu ülke bu duruma düşürülecek ülke miydi?