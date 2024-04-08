E-ticarete bayram dopingi

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çok sayıda sektörde hareketlilik görülürken, yüzü gülen sektörlerden biri de e-ticaret tarafı oldu.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, ramazan ayı ve bayram alışverişlerinin e-ticaret üzerinden yapılmaya devam ettiğini belirtti.

Çevikoğlu, bayrama özel markaların ve pazar yerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandığını gözlemlediklerini bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri ile giyim ve ayakkabı alışverişleri en fazla tercih edilen ürünlerin başında geldiğini söyledi.

Çevikoğlu, aynı zamanda bayram tatili sebebiyle insanların yoğun olarak şehir dışına çıkacaklarını yolculukları dolayısıyla internet üzerinden yaz lastiğine yöneldikleri için bu alanda da normal dönemlere göre artış görüldüğü söyledi.

ORTALAMA SEPET TUTARI 750 TL OLMASI BEKLENİYOR

Çevikoğlu, bu bayramda ortalama sepet tutarının 750 TL olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Çevikoğlu, bayram alışverişi yaparken tüketicilere şu önerilerde bulunarak sektöre ait yeni bir yönetmelik, e-ticaret şirketlerinin kafalarına göre indirim yapmalarına müsaade edilmediğini bu yüzden son 30 gün içerisinde satış alınan fiyatın altını yazılması gerektiğini belirtti.

Çevikoğlu, bunun şu anlama geldiğini söyleyerek; 100 TL'lik bir ürünün satış fiyatı önce 300 TL'ye çıkarılıp sonra o ürün üzerinden yüzde 80 indirim yapılarak satılamayacağını bunu yapan şirketler ciddi cezalarla karşı karşıya kalacağı belirtti.

Çevikoğlu, tüketiciler bu dönemde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceklerini bununla beraber tüketicilere alışverişlerinde 'Güven Damgası' olan siteleri tercih etmelerini önerdiğini söyledi.