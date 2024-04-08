Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.735,75 puanla rekor tazeledi.

Günün ilk yarısında 9.735,75 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa oranla 96,15 puan ve yüzde 1,00 değer artışıyla 9.714,98 olarak gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 54,6 milyar TL düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,41 değerlendi. Tüm sektör endeksleri yükseliş gösterirken, en çok kazandıran yüzde 3,73 ile bilişimde görüldü.

bistgrafik8ni.jpgBİST 100 endeksi 14.40’ta 9.722 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesi sonrasında karışık bir seyirle haftaya başladığını söyleyerek bu hafta ABD tarafında açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

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