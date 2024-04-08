Piyasalar Fed'den faiz indirimi beklentisini düşürdü

Para piyasalarında Fed'den faiz indirimi beklentileri her gün azalıyor.

Fed swap fiyatlamalarında 2024 yılı için politika faizinde indirim beklentisi 60 baz puan olarak açıklandı.

Bu durumda 2024 için iki faiz indirimini ifade ediyor. İlk faiz indiriminin Eylül ayında gelmesi tahmin ediliyor.

ABD'de ekonomik veriler güçlü gelirken Fed yetkilileri gevşeme beklentilerinin azaldığına dair görüş belirtiyor. 2024 başında swap piyasalarında altı faiz indirimi fiyatlaması mevcuttu.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD'de tarım dışı istihdam verileri ardından Fed fiyatlamaları değişmiş ve 2024’e dair politika faizinde indirim beklentisi 67 baz puan olarak kaydedilmişti.

Commerzbank Stratejisti Rainer Guntermann "Faiz indiriminin zamanlamasına dair beklentiler verilerle baltalanıyor. Cuma günkü sürpriz güçlü istihdam verisi ve hafta sonu gelen şahin Fed yorumları sonrası Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi kritik olacak." Değerlendirmesinde bulundu.