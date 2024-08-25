E-ticaretin altın kuralları nelerdir?

2. VERİ ODAKLI STRATEJİLER

Veri analitiği, e-ticarette stratejik kararlar almayı kolaylaştıran güçlü bir araçtır. McKinsey & Company’nin bir raporuna göre, veri odaklı şirketler, rakiplerine göre yüzde 23 daha kârlıdır. Bu bağlamda, satış verileri, kullanıcı davranışları ve pazarlama kampanyalarının analiz edilmesi, en etkili stratejilerin belirlenmesine yardımcı olur. Uzmanlar, verilerin doğru analiz edilmesinin, hem maliyet tasarrufu sağladığını hem de müşteri kazanımını hızlandırdığını belirtiyor.