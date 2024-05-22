E- ticarette yeni dönem. AYM’den flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Dünya Gazetesi
E- ticarette yeni dönem. AYM’den flaş karar
Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karara göre, e-ticaret platformları her yıl lisans ücreti ödemekle yükümlü olacak.

Anayasa Mahkemesi’nden e-ticaretle ilgili dikkat çeken bir karar geldi.

2022 yılında çıkarılan E-Ticaret Kanunu'nda bazı maddelerin iptal istemi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi.

Başvuruyu Danıştay 10. Dairesi yaptı. Yapılan başvuruda Danıştay e-ticaret platformlarının faaliyet gösterebilmek için yıllık lisans bedeli uygulaması da dahil 4 maddesinin iptalini istedi.

MİLLİ EKONOMİ VURGUSU

AYM ise talebi reddetti. Mahkeme kanunun elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine uygun olarak faaliyet göstermesine yaradığını vurguladı.

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E-TİCARET NEDİR?

İnternet üzerinden ürün ve hizmet satışına E-ticaret denir. Her şey online yani internet aracılığıyla gerçekleşir. Mağazalardan internet üzerinden alış veriş yapılır.

Yani fiziki olarak mağazaya gitmek gerek kalmıyor. E-ticaret sayesinde Web sitesi üzerinden satış yapılabiliyor.

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