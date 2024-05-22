E- ticarette yeni dönem. AYM’den flaş karar

Anayasa Mahkemesi’nden e-ticaretle ilgili dikkat çeken bir karar geldi.
2022 yılında çıkarılan E-Ticaret Kanunu'nda bazı maddelerin iptal istemi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi.
Başvuruyu Danıştay 10. Dairesi yaptı. Yapılan başvuruda Danıştay e-ticaret platformlarının faaliyet gösterebilmek için yıllık lisans bedeli uygulaması da dahil 4 maddesinin iptalini istedi.
MİLLİ EKONOMİ VURGUSU
AYM ise talebi reddetti. Mahkeme kanunun elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine uygun olarak faaliyet göstermesine yaradığını vurguladı.
E-TİCARET NEDİR?
İnternet üzerinden ürün ve hizmet satışına E-ticaret denir. Her şey online yani internet aracılığıyla gerçekleşir. Mağazalardan internet üzerinden alış veriş yapılır.
Yani fiziki olarak mağazaya gitmek gerek kalmıyor. E-ticaret sayesinde Web sitesi üzerinden satış yapılabiliyor.