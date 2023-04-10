Ebeg�meci bitkisi kab�zl��a iyi geliyor

Edit�r: Ali �nc�

�nsanlar�n gerek hasta olmadan �nce gerekse sa�l�k sorunlar�na ��z�mler i�in do�al besinlere y�nelme s�reci s�r�yor. Bunlardan birisi olan Ebeg�meci bitkisinin faydalar� dikkat �ekti.

Ebeg�meci bitkisi mide ve ba��rsaklar�n muntazam �al��mas�n� sa�layarak kab�zl��� giderir.

EBEG�MEC� NED�R?

Ebeg�mecigillerden; �i�ekleri ila�, yapraklar� da sebze olarak kullan�lan ve genellikle tarla kenarlar�nda kendi kendine yeti en bir ottur. 20-70 cm. boyundad�r. Yapraklar� sarmald�r. May�s �A�ustos aylar� aras�nda �i�ek a�ar. Yaprak ve �i�eklerinde fazla miktarda m�silaj vard�r. Yaprak ve �i�ekleri kurutulmadan kullan�l�r.

EBEG�MEC� B�TK�S� NASIL KULLANILIR?

Ebeg�meci bitkisi; g�da maddesi olarak yemeklere kat�l�r, t�bbi ama�la �ay�, ekstresi kullan�l�r. Bitkinin kozmetik alan�nda da kullan�mlar� bulunur ve bah�elerde s�s bitkisi olarak da tercih edilir.

Ebeg�meci otunun farkl� �ekillerdeki kullan�mlar� �u �ekilde listelenebilir:

�ay: Ebeg�meci bitkisinin yapraklar� veya �i�ekleri, �ay olarak demlenerek t�ketilebilir. Ebeg�meci �ay�; �zellikle �ks�r�k, bo�az a�r�s� ve solunum yolu enfeksiyonlar� gibi rahats�zl�klar�n semptomlar�n� hafifletmede faydal�d�r.

Tent�r: Ebeg�meci bitkisi tent�r�, bitkinin �z�t�n�n alkolle kar��t�r�lmas� ile elde edilir. Tent�r, �zellikle ba��rsaklar� �al��t�rmak ve kab�zl�k gibi sindirim sorunlar�n� hafifletmek i�in kullan�labilir.

Ekstre: Ebeg�meci bitkisinin �z�t� (ekstresi), etanol veya su bazl� ��z�c�ler kullan�larak haz�rlanabilir. Ebeg�meci ekstresi; solunum yolu rahats�zl�klar�n�n yan� s�ra mide �lseri, kab�zl�k ve ishal gibi di�er sa�l�k sorunlar�n�n tedavisinde de yard�mc� olur.

Ya�: Ebeg�meci ya��, bitkinin tohumlar�ndan, mekanik presleme y�ntemiyle veya solvent kullanarak yap�labilen bir ekstraksiyon i�lemi ile elde edilebilir.