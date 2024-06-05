Ebrar Karakurt Turkish Kovboy dansıyla Teksas'ı salladı

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ABD'yi deplasmanda 3-2 yenerek önemli bir zafer elde etti.

Tarihi maçta Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas, dikkat çekici başarılarla yeni rekorlara imza attılar.

Ebrar Karakurt, toplamda 1160 sayı ile Milletler Ligi'nin en çok sayı atan oyuncusu olurken, Melissa Vargas ise maçın ikinci setinde attığı 121 km/s hızındaki servisiyle smaç hız rekorunu kırdı.

Maç sonrası Ebrar Karakurt yaptığı açıklamada, "En çok sayı atan oyuncu olmaktan dolayı çok mutluyum, ancak ben her zaman takım oyununu ön planda tutarım. Takımıma katkı sağlayabildiysem, bu benim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

TURKISH KOVBOY

Maç sonrası büyük coşku yaşayan Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt dansıyla gündem oldu.

Teksas'taki maç bitiminde Spor Salonu koridorunda kovboy şapkası takan yıldız oyuncu dansıyla da büyük ilgi topladı.

Ebrar'ın videosu kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.