Ebrar Sitesi sanığından skandal ifadeler. ‘Asrın felaketi adına yakışır şekilde çok büyük deprem oldu’

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinden sonra, yıkım ve ölümlerde sorumlu bulunanların yargılanma süreci devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde en az 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi en fazla can kaybının olduğu yapılardan birisi olarak kayda geçti.

57 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi L Blok'taki ölüm ve yaralanmalara ilişkin haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nebi Koska, Lütfü Timurbanga ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz, Ferhat Bülent Özer ile farklı dosyadan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Doğan, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yakınlarını kaybettiğini söyleyerek, kendisinin öğretmen olduğunu, inşaattan anlamadığını açıkladı.

"ASRIN FELAKETİNİN ADINA YAKIŞIR ŞEKİLDE ÇOK BÜYÜK DEPREM OLDU"

Ahmet Doğan, "Asrın felaketinin adına yakışır şekilde çok büyük deprem oldu" dedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Doğan, savunmasında, kendisinin bina yapılırken kooperatife üye olduğunu, ardından seçimle başkan olduğunu belirtirken, “Kooperatifin bünyesinde herhangi bir müteahhit yoktu. Kooperatif genel kurulu en yetkili kuruldur. M.G. burada müteahhitlik yapmıştır. Biz bu arsayı kooperatif adına aldığımızda arsayı M.G'ye biz işten anlamadığımız için paket olarak M.G'ye teslim ettik. Biz sadece kendisine ödemesini yaptık ve kendisi de inşaatı iyice takip etti. Biz sadece mali destek sağladık, yapım aşamasında da sorumluluğu ona verdik" diye konuştu.

"MÜTEAHHİT DEĞİLİM"

Kendisinin müteahhit olmadığını savunan sanıklardan Tevfik Tepebaşı ise savunmasında, inşaattan anlamadığını, kaç ton çimento, demir kullanılacağını bilmediğini, malzeme alımı ve kooperatif yönetimini oluşturmakla ilgisi olmadığını belirtirken, binanın Zirve Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı ve ruhsatlı olduğunu söyledi.

Binanın 5 mühendis, 1 mimar tarafından kontrol edildiğini belirten sanık Tepebaşı, “Binaya 2004 yılında ruhsat verilmiştir. İnşaattan anlamayan kimselere sen binadan sorumlusun demek doğru değildir. Yıkılan inşaatta akrabalarım hayatını kaybetmiştir. Binanın inşaat yapımının başında fenni mesul vardır. Ben binanın yapımıyla ilgilenmedim. Ben burada neden bulunuyorum, anlamıyorum. Sanık Ferhat Bülent Özer yapım sorumlusu, fenni mesul yani inşaatın her türlü emniyet tedbirlerini almakla, inşaatın başından sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. İmza atmıştır, attığı imzadan sorumludur" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmaya katılan tüm müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırmalarını talep ederken, mahkeme heyeti, dosya kapsamında Tevfik Tepebaşı'nın tutuklanması ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Nisan'a ertelediğini açıkladı.