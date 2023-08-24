Ebru Gündeş sahnede deliye döndü

Adı sürekli eski eşi Reza Zarrab ile olan davaları ile anılan ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in sahneden sinirlendiği anlar kameraya yansıdı.

Konserini ön sıradan izleyen bir hayranı elinden telefonu düşürmemesi sanatçıyı kızdırdı. Ünlü sanatçı el hareketi ve mimikleri ile kızgınlığını ifade ederek hayranına tepki gösterdi.

Sanatçının tepkisi sonrası hayranı telefonu bırakmak zorunda kaldı. Şarkıcı daha sonra şarkılarını söyleyerek konserine kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan sanatçının aşırı kilo aldığı gözlerden kaçmadı.