Ebru Gündeş sahnede deliye döndü

Konserini izlemeye gelen bir hayranı telefonu elinden düşürmeyince Ebru Gündeş el hareketi ve mimikleri ile kızgınlığını ifade etti. Öte yandan sanatçının aşırı kilo aldığı görüldü.

Ebru Gündeş sahnede deliye döndü

Adı sürekli eski eşi Reza Zarrab ile olan davaları ile anılan ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in sahneden sinirlendiği anlar kameraya yansıdı.

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Konserini ön sıradan izleyen bir hayranı elinden telefonu düşürmemesi sanatçıyı kızdırdı. Ünlü sanatçı el hareketi ve mimikleri ile kızgınlığını ifade ederek hayranına tepki gösterdi.

Sanatçının tepkisi sonrası hayranı telefonu bırakmak zorunda kaldı. Şarkıcı daha sonra şarkılarını söyleyerek konserine kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan sanatçının aşırı kilo aldığı gözlerden kaçmadı.

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