Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını paylaştı. Yorum yağdı

Ebru Gündeş, son paylaşımıyla dikkat çekti. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını paylaştı. Yorum yağdı

Şarkıcı Ebru Gündeş, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. 48 yaşındaki sanatçı, 'tbt' etiketi ve "Hiç değişmediğim doğrudur 2" notunu düştüğü çocukluk fotoğrafı ile yaklaşık 80 bin beğeni aldı.

64fac1fc86b2445db83f64cf.jpg

"GÜZELLİĞİN ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Takipçilerinden Gündeş'e; "Bakışlar bile aynı", "Değişmeyen güzelliğin ve kalbin", "Yıllandıkça güzelleştiğin doğrudur", "Kaşlar, burun aynı", "Güzelliğin asla değişmeyecek", "Hep bebek gibi kaldığın doğrudur" ve "Hiç değişme, hep böyle kal" şeklinde yorumlar geldi.

64fac1f486b2445db83f64cd.jpg

"HİÇ DEĞİŞMEDİĞİM DOĞRUDUR"

Başarılı şarkıcı, Instagram hesabından 24 Ağustos tarihinde de "Hiç değişmediğim doğrudur" mesajı ile paylaşım yapmıştı.

İlgili Haberler
Ebru Gündeş hiçbir ödül törenine katılmayacağını duyurdu. Sebebini de açıkladı
Ebru Gündeş sahnede deliye döndü
Ebru Gündeş mahkemeye koştu! Suç duyurusunda bulundu
Sarayın şarkıcısı Demet Akalın Ebru Gündeş'in önünde saygıyla eğildi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Son Haberler
Korona salgını vatandaşı ‘uyuz’ etti Sağlık
Korona salgını vatandaşı ‘uyuz’ etti
Aydın'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
iPhone kullananlar dikkat. Güncelleme yapmayan cihazlar tehlikede Teknoloji - Otomotiv
iPhone kullananlar dikkat. Güncelleme yapmayan cihazlar tehlikede
Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü Güncel
Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Cem Yılmaz aldığı emekli maaşını açıkladı Güncel
Cem Yılmaz aldığı emekli maaşını açıkladı
ABD Açık'ta 19 yaşındaki Gauff finale çıktı Spor
ABD Açık'ta 19 yaşındaki Gauff finale çıktı
Kamerun’da ayrılıkçıların saldırısında 3 kişi öldü Dünya
Kamerun’da ayrılıkçıların saldırısında 3 kişi öldü