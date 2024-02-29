Ebru Gündeş'in düğün pozlarının ardından eski eşi patladı. Flaş ihanet iddiaları

Kaynak: Snobmagazin
Ebru Gündeş'in düğün pozlarının ardından eski eşi patladı. Flaş ihanet iddiaları
Geçtiğimiz günlerde Dubai’ye giderek iş insanı Murat Özdemir ile sessiz sedasız bir şekilde evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş magazin dünyasını sallarken bütün camiayı şoke ettirecek başka bir olay da Murat Özdemir’in eski eşinden geldi. Selin Kabak, Güneş ile Murat Özdemir’in düğün pozları sonrasında flaş paylaşımlarda bulundu.

Uzunca bir süredir hakkında iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşadığı konuşulan şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz günlerde gizli bir şekilde Dubai’ye giderek Özdemir ile dünya evine girmişti.

Düğün öncesinde konvoydan el sallayan Gündeş düğün sonrasında ise sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmıştı.

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Magazin dünyası bu evlilik ve düğün pozlarını konuşurken flaş gelişme Murat Özdemir tarafında yaşandı. 2022 model Best Model birincisi olan Selin Kabaklı, Murat Özdemir'in 2018 yılında evlendiği eşi hayatındayken Ebru Gündeş'le görüştükleri iddiaları ayrı olay oldu!

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Hakkında ihanete uğradığı dedikoduları yayılan Selin Kabaklı, sosyal medyadan ilk olarak "İlahi Adalet" paylaşımında bulunmuştu. Ardından da "kul senin ceza senin" diyerek tepkisini bir kez daha göstermişti.

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