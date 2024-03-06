Sansürsüz içerikler paylaşacağım demişti

Kaynak: Haber Merkezi
Sansürsüz içerikler paylaşacağım demişti
Iggy Azalea tatilin tadını çıkardığı bildirildi. Iggy Azalea, Sansürsüz içerikler paylaşacağım demişti kıvrımları sergilediği pozlarına yorum yağdığı görüldü.

Müzik dünyasında başarılarını sürdüren Iggy Azalea, sosyal medyada da takipçilerine bol bol içerik veriyor.

Hayranlarını kıskandıran kıvrımlı vücudunu gösteren fotoğraflar paylaştı.

Iggy Azalea, “Sansürsüz paylaşımlar yapacağım” diyerek Onlyfans platformuna katıldı.

Ünlü rapçinin son fotoğrafları çok beğenildi.

Iggy Azalea, enerjik stili, göz alıcı sahne şovları ve müzikal becerisiyle günümüzün en popüler rapçilerinden biri olarak görülüyor.

Iggy Azalea, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinde de çok aktif.

Iggy Azalea, Onlyfans’a da üye oldu.

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