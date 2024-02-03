Ebru Polat'ın dekolteli pavyon dansı olay yarattı

İnci Taneleri dizisindeki Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı ‘Dilber’ karakterinin pavyon dansı sosyal medyada viral olmuştu.
Şarkıcı Ebru Polat sosyal medyada iddialı ve cesur paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmedi. Son olarak gündeme oturan pavyon dansı yapma modasına uydu.
Arabasını kullanırken göğüs dekolteli elbisesi ile çektiği videoyla pavyon dansı yaptı.
Şarkıcı, aracın içinde dans ettiği dakikaları, "Pavyonda son nokta. Ben çalışmayacağım direk orayı alacağım" notuyla paylaştı.
Paylaşımın gündem olması kısa sürdü. Şarkıcının dansına olumlu yorumların yanı sıra "İyice basitleştiler", "Rezalat", "Hiç yakıştıramadım size" gibi yorumlar yapıldı.