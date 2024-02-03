Ebru Polat'ın dekolteli pavyon dansı olay yarattı

Kaynak: Haber Merkezi
Ebru Polat'ın dekolteli pavyon dansı olay yarattı
Şarkıcı Ebru Polat da son zamanlarda herkesin konuştuğu pavyon dansı akımına uydu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının yürek hoplatan paylaşımı damga vurdu.

İnci Taneleri dizisindeki Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı ‘Dilber’ karakterinin pavyon dansı sosyal medyada viral olmuştu.

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Şarkıcı Ebru Polat sosyal medyada iddialı ve cesur paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmedi. Son olarak gündeme oturan pavyon dansı yapma modasına uydu.

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Arabasını kullanırken göğüs dekolteli elbisesi ile çektiği videoyla pavyon dansı yaptı.

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Şarkıcı, aracın içinde dans ettiği dakikaları, "Pavyonda son nokta. Ben çalışmayacağım direk orayı alacağım" notuyla paylaştı.

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Paylaşımın gündem olması kısa sürdü. Şarkıcının dansına olumlu yorumların yanı sıra "İyice basitleştiler", "Rezalat", "Hiç yakıştıramadım size" gibi yorumlar yapıldı.

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