23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ecdat yadigarına çirkin saldırı: Veliefendi Çeşmesi'ni yaktılar

Ecdat yadigarına çirkin saldırı: Veliefendi Çeşmesi'ni yaktılar

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Zeytinburnu'nda bulunan ecdat yadigarı Veliefendi Çeşmesi saldırıya yakıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 06:33
Takip Et

Ecdat yadigarına çirkin saldırı: Veliefendi Çeşmesi'ni yaktılar

Ecdat yadigarına çirkin saldırı: Veliefendi Çeşmesi'ni yaktılar
+
Aa
-

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Veliefendi Çeşmesi'nin yakıldığını duyurdu.

Olaya sitem eden Polat, "Neye sitem edeceğimi şaşırdım, bir tarihin böyle bir şeye maruz kalmasına mı, yoksulluktan ısınmak için buraya sığınan çaresizliğe mi, yanarken müdahale etmeyenlere mi?" ifadelerini kullandı.

Polat'ın açıklamaları şöyle;

"Dün gece Veli Efendi Çeşmesi’ni yakmışlar. Bir tarihi eseri şehrin ortasında cayır çayır yakmışlar. Neye sitem edeceğimi şaşırdım, bir tarihin böyle bir şeye maruz kalmasına mı, yoksulluktan ısınmak için buraya sığınan çaresizliğe mi, yanarken müdahale etmeyenlere mi?"

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
1
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
2
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
3
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
4
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
5
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
6
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
7
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿Konya Altınekin SYDV personel alacak
﻿Konya Altınekin SYDV personel alacak
﻿Konya Altınekin SYDV personel alacak
﻿Bolu Mengen SYDV geçici işçi alacak
﻿Bolu Mengen SYDV geçici işçi alacak
﻿Bolu Mengen SYDV geçici işçi alacak
﻿Ecdat yadigarına çirkin saldırı: Veliefendi Çeşmesi'ni yaktılar
﻿Ecdat yadigarına çirkin saldırı: Veliefendi Çeşmesi'ni yaktılar
﻿Ecdat yadigarına çirkin saldırı: Veliefendi Çeşmesi'ni yaktılar
﻿Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.