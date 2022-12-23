﻿Ecdat yadigarına çirkin saldırı: Veliefendi Çeşmesi'ni yaktılar

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Veliefendi Çeşmesi'nin yakıldığını duyurdu.

Olaya sitem eden Polat, "Neye sitem edeceğimi şaşırdım, bir tarihin böyle bir şeye maruz kalmasına mı, yoksulluktan ısınmak için buraya sığınan çaresizliğe mi, yanarken müdahale etmeyenlere mi?" ifadelerini kullandı.

Polat'ın açıklamaları şöyle;

"Dün gece Veli Efendi Çeşmesi’ni yakmışlar. Bir tarihi eseri şehrin ortasında cayır çayır yakmışlar. Neye sitem edeceğimi şaşırdım, bir tarihin böyle bir şeye maruz kalmasına mı, yoksulluktan ısınmak için buraya sığınan çaresizliğe mi, yanarken müdahale etmeyenlere mi?"