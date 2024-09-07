Ece Üner'den Engin Polat ve Dilan Polat soruları

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada, son tahliyelerle birlikte artık tutuklu sanık kalmadı. Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, canlı yayında Polatlar’ın soruşturmasıyla ilgili bazı sorular yöneltti ve "Asıl para kimin?" diye sordu.

Polat çiftine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında, tahliyeler tamamlandı ve tüm sanıklar serbest bırakıldı.

Dilan Polat, tahliye kararının ardından "Devletimiz sağ olsun" şeklinde bir açıklama yaptı.

Halk TV Ana Haber'de Ece Üner, canlı yayında şu soruları gündeme getirdi:

"Şeytan şu anda geçinemeyen birçok vatandaşın kulağına fısıldıyor. 'Git Türkiye'de kara para aklama, başlarım kurulu düzene...' diyor."

"Suç işleyerek 'Bana hiçbir şey olmaz' diyenlerin, gerçekten de cezasız kaldığını görenlerin sayısı artıyor."

"Kara para aklama cezasız kalma güvencesiyle bir küstahlığa dönüşüyor."

"Hukukun adaletle ilgisinin kalmadığının toplumun yüzüne haykırılması..."

"Türk Yargısının kaçma ve delil karartma şüphesi olmayan sanıkları serbest bırakma konusundaki cömertliği, adalet duygusunu incitiyor."

"Dilan Polat’ın 'Devletimiz sağ olsun' açıklamasından yola çıkarak, Polat'ın devlet hakkındaki düşünceleri ne olabilir?"

"Ama hangi devlet?"

"Dürüst vatandaşların cezalandırılması ve suça karışanların ödüllendirilmesi durumu..."

"Bu mu devlet?"

"Dilan Polat’ın devlet anlayışıyla benim devlet anlayışım aynı olamaz."

"Hayırsever iş adamından sonra, 'hayırsever iş kadını' olarak açılışlara davet edilecek mi?"

"Ve hâlâ cevabını bilmediğimiz esas soru: 'Paranın sahibi kim?'"