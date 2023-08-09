ECOWAS'tan Nijer'deki cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım kararı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım uygulama kararı aldı.

KAYNAK: AA
ECOWAS'tan Nijer'deki cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım kararı

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı olan Bola Ahmed Tinubu'nun Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Ajuri Ngelale, Nijer'deki darbeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ngelale, Tinubu'nun Nijerya Merkez Bankası'nı (CBN) Nijer'deki askeri cuntayı desteklediğine inanılan kişilere mali yaptırımlar uygulaması için yönlendirdiğini belirtti.

Yaptırımları ve etkilenen kişilerin kimliklerini açıklamayan Ngelale, "7 günlük ültimatomun süresinin dolmasının ardından ECOWAS tarafından Nijer'deki askeri cuntaya uygulanan mali yaptırımlara ilişkin önceden var olan uzlaşı pozisyonu üzerinde durdu." dedi.

Ngelale, ayrıca askeri cuntaya verilen 7 günlük ültimatomun Tinubu tarafından alınan kişisel bir karar olmadığını ancak ECOWAS'ın kararı olduğunun altını çizdi.

ECOWAS YENİDEN TOPLANIYOR

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti. ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmadı.

ECOWAS, 10 Ağustos'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da yeniden toplanma kararı aldı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yüzlerce kişi sahaya girdi. Göztepe'de stat krizi Spor
Yüzlerce kişi sahaya girdi. Göztepe'de stat krizi
Ağız yarası nedir? Ağız yarası belirtileri nelerdir? Ağız yarası tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Ağız yarası nedir? Ağız yarası belirtileri nelerdir? Ağız yarası tedavi yöntemleri nelerdir?
4 yaşındaki çocuk istismarcıyla aynı evde yaşıyor: İstismarcının yakın akrabası yüksek yargı üyesi çıktı, adalet arayan baba gözaltına alındı Güncel
4 yaşındaki çocuk istismarcıyla aynı evde yaşıyor: İstismarcının yakın akrabası yüksek yargı üyesi çıktı, adalet arayan baba gözaltına alındı
Hazal Kaya o sözlere tepki gösterdi. "Lütfen kadınlara şunu demeyin" Magazin
Hazal Kaya o sözlere tepki gösterdi. "Lütfen kadınlara şunu demeyin"
Wolves'te ligin başlamasına 3 gün kala flaş ayrılık Spor
Wolves'te ligin başlamasına 3 gün kala flaş ayrılık
Yapışkan otu kansere iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yapışkan otu kansere iyi geliyor