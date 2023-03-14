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Eczacıbaşı Developres'i yendi. Yarı final için avantajı kaptı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Developres ile karşılaştı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 22:18
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Eczacıbaşı avanyajı yakaladı

Eczacıbaşı Developres'i yendi. Yarı final için avantajı kaptı
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 Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Polonya'nın Developres ekibini 3-1 yendi.

RCWS Podpromie Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı Dynavit, 19-25, 25-22, 16-25, 26-28'lik setlerle 3-1 yenerek yarı final için önemli bir avantaj sağladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, rövanşta iki set alması durumunda yarı finale çıkacak.

Konuk ekip, maçı 3-0 ya da 3-1 kazanırsa yarı finalisti altın set belirleyecek.

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