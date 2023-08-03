Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu sosyal medyayı salladı

Sosyal medyanın gözde isimlerinden Eda Taşpınar, yaz aylarında sıklıkla Yunanistan'ın güzellikleriyle ünlü Mikonos adasında tatil yapıyor.

Özellikle cesur bikinisiyle verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen Taşpınar, tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Ünlü isim bu kez, Yunanistan tatiline kısa bir ara vererek soluğu İspanya'nın eğlence adası olarak bilinen Ibiza'da aldı. Adanın sıcak havasının tadını çıkaran Taşpınar, üstsüz bir şekilde kumsalda güneş banyosu yaparken poz verdi ve bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Eda Taşpınar'ın güneşten kavrulmuş teniyle göz kamaştırdığı bu paylaşım, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.