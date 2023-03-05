﻿Eden Hazard transferi bitti. Resmi açıklama geldi

Belçikalı yıldız Eden Hazard, 2019'de Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Ancak bekleneni veremeyen Hazar'ın ara transfer döneminde gönderileceği ileri sürülüyordu. Hatta adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılmıştı.

Real Madrid'den sonunda Eden Hazard'la ilgili resmi açıklama geldi. Hazard'ın sezonu Real Madrid'te tamamlayacağı duyuruldu.

Bu arada Eden Hazard'ın 10 yaşındaki oğlu Leo Hazard'da Real Madrid'in futbol akademisine transfer oldu.