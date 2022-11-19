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Eden Hazard'a ülkesinden büyük tepki. ''Derhal takımdan çıkartın''

2022 Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Mısır'a 2-1 yenilen Belçika'da taraftarlar Eden Hazard'a tepki gösterdi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 14:48
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''Derhal takımdan çıkartın'' Eden Hazard'a ülkesinden büyük tepki

Eden Hazard'a ülkesinden büyük tepki. ''Derhal takımdan çıkartın''
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Dünya Kupası öncesi hazırlık karşılaşmasında Mısır ile Belçika karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Mısır Belçika'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Belçika'nın Real Madrid'de oynayan yıldızı Eden Hazard'ın görüntüsü ülke taraftarının tepkisini çekti. 

PAYLAŞIM SONRASI TARAFTAR ÇILDIRDI
Maça ilk 11'de başlayan Hazard kendisinden beklenen performansı sergileyemezken, Belçika Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabı ilk yarı sonucunu Eden Hazard'ın kilolu gözüken fotoğrafıyla paylaştı.

''PROFESYONEL FUTBOLCU NASIL BÖYLE OLABİLİR''
Paylaşımda kilolu gözükmesi nedeniyle Hazard'a öfke kusan Belçikalı taraftarlar, Real Madrid'in yıldız oyuncusu için, "Profesyonel bir oyuncu nasıl böyle olabilir?" ve "Eden Hazard'ı takımdan çıkartın" şeklinde tepki gösterdi.

EDEN HAZARD'IN PERFORMANSI
Eden Hazard geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dünya Kupası sonrası Real Madrid'den ayrılacağının sinyallerini vermişti. Bu sezon İspanyol deviyle 6 maça çıkan Hazard 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

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