Başakşehir'den flaş transfer. İmzayı attı

Başakşehir yeni transferini açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eden Karzev ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Netanya’da forma giyen Eden Karzev ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Eden Karzev’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Belarus asıllı İsrailli futbolcu, İsrail Milli Takımı'nda da forma giyiyor.