29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Emre Belözoğlu transferi açıkladı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor'u 2-0 yendikleri maçı değerlendirirken transfer konusunda da açıklama yaptı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 22:38
Takip Et

Emre Belözoğlu, Konyaspor maçından sonra konuştu

Emre Belözoğlu transferi açıkladı
+
Aa
-

Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, çok net bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Maçın ilk 60-70 dakikası çok net bir oyun ve çok net bir skor ortaya çıktı. Bence skoru daha da arttırabilirdik. Net bir galibiyet aldık. İyi çalıştık, topun bizde olduğu planlarımız net şekilde işledi. Özellikle baskılarda çalıştığımız bütün her şeyin karşımıza çıkması bizi mutlu etti. Oyuncuların isteği arzusu çok yüksek, galibiyetten dolayı mutluyuz. Budan sonraki haftalarda Konyaspor'a başarıla diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, "Ndayishimiye'nin ayrılmasının ardından orta sahaya transfer gündeminizde mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bugün, yarın bir orta saha oyuncusunu kulübümüz açıklayacaktır. Kafamızda bir orta saha oyuncusu var. Net bir planımız vardı, Youssouf sonrasında. Son aşamada olduğunu düşünüyorum. Bazı noktalara transfer yapmak istiyoruz, sadece transfer yapmak için değil. Takımın içine etki edecek, bu takıma kendini ait hissedecek yetenekli, oyunumuza katkı sağlayacak belki 1, belki 2 oyuncuyu içeriye katmayı düşünüyoruz. Şu an takımımızın gösterdiği performans gayet memnun edici. Tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, forvet transferi yapıp yapmayacakları yönündeki soruyu ise, "Ön alanda oynayabilecek, farklı mevkilerde oynayabilecek bir oyuncu olabilir. Ama merkeze de bir tane oyuncu görünüyor. Yöneticilerimiz çalışıyor. Devre arasındaki hamleler sezon başı gibi değil, oyuncu almak için almaktan ziyade, takımdaşlığı yüksek oyuncular üzerinde değerlendirmeler yapmak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Bertrand Traore'nin durumu hakkında ise, "Dizinde problemi var. Aynı zamanda kendisiyle alakalı yurt dışında tedavi görme süreci oldu. Bu hafta onun da durumu netleşir. Hem sakatlığıyla hem de geleceğiyle alakalı." açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
1
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
2
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
3
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
4
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
5
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
﻿CHP'den 4 şubat videosu
6
﻿CHP'den 4 şubat videosu
﻿CHP'den 4 şubat videosu
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
7
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Terastan yükselen dumanlar korkuttu
﻿Terastan yükselen dumanlar korkuttu
﻿Terastan yükselen dumanlar korkuttu
﻿İstanbul'da minibüs asker eğlencesi yapanların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İstanbul'da minibüs asker eğlencesi yapanların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İstanbul'da minibüs asker eğlencesi yapanların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Fransa Başbakanı Borne: Emeklilik reformu tartışmaya kapalı
﻿Fransa Başbakanı Borne: Emeklilik reformu tartışmaya kapalı
﻿Fransa Başbakanı Borne: Emeklilik reformu tartışmaya kapalı
﻿Scholz'dan "Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz" mesajı
﻿Scholz'dan
﻿Scholz'dan "Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz" mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.