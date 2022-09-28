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Yeni hizmet. Başvurular 1 Ekim'de başlıyor

Resmi Gazetede yayımlanan kararla, artık Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) başvuruları 1 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 12:02
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e-Devlet üzerinden yeni hizmet Çiftçi Kayıt Sistemleri 1 Ekim'de başlıyor

Yeni hizmet. Başvurular 1 Ekim'de başlıyor
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1 Ekim itibarıyla çiftçiler, 'Çiftçi Kayıt Sistemleri'ne e-Devlet üzerinden giriş yapabilecekler. 

Yeni uygulanacak Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Tarım ve Orman Malatya İl Müdürü Tahir Macit, yeni sistemle hem çiftçilerin hem kurum çalışanlarının zaman kaybının önüne geçileceğini söyledi. 

"ÇİFTÇİLİK BELGESİ ALIYORLAR"

Macit, ”Çiftçilerimiz bulundukları İl veya İlçe Müdürlüklerine önce kayıt yaptırıyorlar ve daha sonra müracaat kayıt evraklarını almaları gerekiyor. Alınan evraklar doldurulup muhtar ve azalara imzalatıyorlar. Tekrar ilçeye gelip ilçede Ziraat Odası var ise oradan ilçede ziraat odası yoksa bağlı oldukları ilçenin ziraat odasından belli bir bedel karşılığında kayıt yaptırıp oradan çiftçilik belgesi alıyorlar. 

O belge ile birlikte bağlı bulundukları İlçe Tarım Müdürlüklerine gidip müracaatta bulunuyorlar. O müracaat esnasında bizim personelimiz bu kayıtları sisteme giriyor. Bu da mahallelerde bulunan çiftçilerimiz için 1-2 günlük bir uğraş oluyor. Çünkü önce evrak alıyorlar tekrar dönüp işlemleri tamamlamaları 2 gün sürüyor. Günü birlik gidip gelinen yerlerde ikamet eden çiftçilerimiz eğer bulundukları bölgede internet ortamı var ise gün evraklarını tamamlayabiliyorlar" dedi.

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