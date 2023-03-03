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Polisten poliçe dolandırıcılarına karşı uyarı. e-devletten kontrol edin

Sigorta şirketlerine ait sitelere benzer isimlerle 50'yi aşkın internet sitesi kurarak dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı. Polisler poliçelerini mutlaka e-Devletten kontrol edin uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 14:22
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e-devletten kontrol edin. Polisten poliçe dolandırıcılarına karşı uyarı

Polisten poliçe dolandırıcılarına karşı uyarı. e-devletten kontrol edin
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Sigorta şirketlerine ait sitelere benzer isimlerle 50'yi aşkın internet sitesi kurarak dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 24 şüpheli gözaltına alınırken; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların poliçelerini mutlaka e-Devlet üzerinden kontrol etmelerine yönelik uyarıda bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, trafik sigortası yaptırmak isteyen araç sahiplerini hedef seçerek dolandıran kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Zanlıların, sigorta şirketlerine ait olanlara yakın isimlerle kurdukları 50'den fazla sahte internet sitesi üzerinden güven ortamı oluşturdukları, sitelerini tıklanma olarak en üst sıralarda gösterdikleri, bu mecralarda ilanlar vererek farklı numaralardan iletişim bilgilerini paylaştıkları belirlendi.

Telefonla ya da web sitesinden kendilerine ulaşan araç sahiplerinden, sigorta yapma bahanesiyle IBAN numaralarına para göndermelerini isteyerek ya da kart bilgilerini alarak yaklaşık 5 milyon 22 bin lira dolandırdıkları anlaşılan şüphelilerin, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında 50'si Eskişehir'de olmak üzere ülke genelinde 1288 olaya karıştıkları ortaya çıktı.

Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 24 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ajanda, bilgisayar ve sim kart ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu tür olaylara ilişkin Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan uyarı içerikli açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın internet siteleri üzerinden araç sigortalarını yaptırmaları halinde, bilinen doğruluğu kanıtlanmış siteler ve şirketler üzerinden işlem yapmaları, güvensiz sitelerden yapılacak poliçelere inanmamaları, poliçelerini mutlaka e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri, mağduriyet yaşamamaları açısından önemlidir. Bu tür zararlı linkleri gören vatandaşlarımızın https://usom.gov.tr/ihbar URL adresli ihbar sayfasına bildirimde bulunması halinde gerekli işlemler başlatılacaktır." 

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