Edirne Birlik, Uluslararası Teteven Cup şampiyonu oldu

Kaynak: Edirne Hudut Gazetesi
Edirne Birlik, Uluslararası Teteven Cup şampiyonu oldu
Edirne Birlik Spor Kulübü, Bulgaristan'ın Teteven şehrinde düzenlenen turnuvadan bir şampiyonluk bir üçüncülük bir de beşincilik çıkarttı.

Edirne Birlik Spor Kulübü, Bulgaristan’ın Teteven şehrinde düzenlenen Uluslararası Teteven Cup’ta 2012 yaş grubunda şampiyon, 2013 yaş grubunda üçüncü ve 2014 yaş grubunda da 5’inci olarak turnuvaya damga vurdu.

31 Mart - 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda 2011- 2012 doğumlu futbolcuların mücadele ettiği grupta Edirne Birlik Spor Kulübü kalesinde sadece 1 gol görerek şampiyon oldu. Bütün rakiplerini yenmeyi başaran oyuncular arasından Ege Demirel turnuvanın en iyi kaleci ödülüne, Aras Ege Yetimoğulları ise en değerli futbolcu ödülüne layık görüldü.

2013 doğumlu sporcuların yer aldığı diğer grup ise kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Edirne Birlik Spor Kulübü bu kategoride 1 gol averajla 3.'lük ipini göğüsledi. 2014 doğumlu sporcuların, 2013 yaş grubunda turnuvaya katıldığı karşılaşmalarda ise Edirne Birlik’in 2014 yaş grubu 5. olmayı başardı.

Edirne Birlik Spor Kulübü Genel Koordinatörü Serkan Üküncer yaptığı açıklamada “Her yıl Nisan ayında Bulgaristan’ın Teteven Şehrinde düzenlenen Uluslararası Teteven Cup 2024’e bu yıl Türkiye’den Edirne Birlik Spor Kulüp davet aldık. Kulüp yönetimi ve sporcu velilerimizle yapmış olduğumuz toplantılar sonrasında turnuvaya katılmaya karar verdik. Turnuvada Ludogorets, Levski Sofya, Kazanlık, Lokomotof Sofya, Bolyercheta gibi güçlü takımlar yer aldı. Yaptığımız karşılaşmalarda birbirinden değerli galibiyetler alarak Edirne’ye biri şampiyonluk kupası olmakla beraber 2 kupa ile döndük. Bununla birlikte ilerleyen günlerde kurmuş olduğumuz dostluklarla Bulgaristan’ın en iyi altyapı takımları olan Ludogorets, Lokomotif Sofia, Filipovtsi Kazanlak ve Bolyercheta takımları ile şehrimiz Edirne’de dostluk müsabakaları yapmaya karar verdik” ifadelerine yer verdi.

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