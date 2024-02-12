Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Kaynak: AA
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Edirne ve Kırklareli’nde yağan yağmur günlük yaşamı aksattı.

Edirne’de caddeler ve sokaklar suyla doldu.

Yağmura yakalanan bazı insanlar çarşıda sığınak aradı. Polisler kavşaklarda tedbir aldı, araç kullananları uyardı.

Kentte hava 10 dereceydi, yağmurun yarına kadar devam edeceği söylendi.

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KIRKLARELİ

Kırklareli’nde de yağmur sabah başladı ve etkisini gösterdi. Yağmur yüzünden caddelerde ve sokaklarda su birikti. Bazı insanlar duraklarda ve iş yerlerinin altında bekledi.

İtfaiyeciler su olan yerlerde kapakları açtı, suyu boşalttı. Kentte hava 13 dereceydi, yağmurun gün içinde ara ara süreceği belirtildi.

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