Meteorolojiden 22 il için uyarı. Suriye'den geliyor! Göz gözü görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenirken; İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklendiği ifade edildi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğunun altı çizildi.

SURİYE'DEN TOZ TAŞINIMI GELİYOR

Diğer taraftan doğu, orta ve güney kesimlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini hissederken, bu günden itibaren Suriye'den girecek yoğun toz taşınımının da hayatı olumsuz yönde etkileyeceği duyuruldu. Toz taşınımının 2 gün boyunca süreceği belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edildi.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (yaklaşık 40-60 km/saat) Kıyı Ege'de yer yer fırtına (yaklaşık 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli eseceği açıklandı.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı olacak.

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların yer yer kuvvetli olacağı ifade edildi.

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı olacak

EGE BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı belirtildi. Rüzgarın; güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) kıyı kesimlerinde yer yer fırtına(60 - 80 km / saat) şeklinde eseceği beklendi. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin edildi.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacak

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacak

İZMİR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendi.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendi.

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yağışların Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken; İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklendi.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu olacak

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olacak.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, gece saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiği duyuruldu.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra sağanak yağışlı olacak.

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

YOZGAT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli olacak.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edildi. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklendi. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edildi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiği belirtildi. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

KARS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edildi. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiği ifade edildi.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu olacak.