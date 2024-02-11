Meteoroloji İstanbul dâhil 21 ili sarı kodla uyardı. Sağanak yağış ve rüzgar çok kuvvetli vuracak

Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji İstanbul dâhil 21 ili sarı kodla uyardı. Sağanak yağış ve rüzgar çok kuvvetli vuracak
Meteoroloji’nin yaptığı son tahminlere göre aralarında İstanbul’un da olduğu 21 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Açıklanan tahminlere göre sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklenirken bazı kentlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER

Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kırklareli, Muş, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.

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